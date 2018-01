Kanye West, agora louro, reaparece em Los Angeles após hospitalização misteriosa

Kanye West, exibindo um novo visual louro, reapareceu pela primeira vez após passar mais de uma semana num hospital psiquiátrico.

O rapper de Jesus Walks foi fotografado quando visitava uma exposição de móveis no Pacific Design Center, em Hollywood, na quinta-feira, 8.

Uma imagem de Instagram do músico de 39 anos, publicada pelo artista italiano Giovanni Bassan, o mostrou sentado sozinho numa cadeira de madeira com cabelo louro, vestindo uma suéter cinza, calças escuras e um par de tênis branco.

“K está no local”, dizia a legenda.

Nenhuma explicação oficial foi dada sobre por que West passou dez dias num hospital psiquiátrico de Los Angeles depois de cancelar de forma abrupta o restante de uma turnê norte-americana, após uma série de longas reclamações sobre política e indústria musical durante os seus shows.

Ele deixou o hospital em 30 de novembro e, segundo meios especializados em celebridades, está recebendo visitas diárias em casa do seu médico.

Representantes de West não retornaram os pedidos por comentários nesta sexta-feira, 9.

O período no hospital, inicialmente atribuído à exaustão, também alimentou rumores de que o casamento de dois anos de West com a estrela de reality show Kim Kardashian estava em crise.

Esses rumores têm sido negados. A rede E!, que transmite o programa Keeping Up With the Kardashians, disse nesta semana pelo Twitter: "Calma todo mundo: Kim e Kanye NÃO estão se divorciando”.