Kaiser Chiefs voltará a São Paulo para mostrar o retorno à boa forma em festival

Era 2005 quando a voz de Ricky Wilson dizia, ansiosa ao microfone, que ele previa uma revolta. Uma revolução que estava estampada no rosto dos ingleses, os níveis de tensão crescendo, até a explosão. Seis anos depois, a previsão se mostrou certeira. Entre os dias 6 e 11 de agosto de 2011, Londres e outras cidades inglesas se incendiaram em pequenas revoltas populares diante de repressão e violência da força policial. “Um amigo de um amigo apanhou um dia desses / Ele olhou da forma errada para um oficial”, canta o músico inglês, em I Predict a Riot, faixa que chegou ao nono lugar das paradas britânicas naquele ano.

Não que o Kaiser Chiefs, banda liderada por Wilson, seja necessariamente fundamentada em apontar as tensões sociais. Wilson, contudo, é um bom cronista do cotidiano. Vê, no mundo urbano, a dureza da realidade, a beleza dos sonhos, e os coloca em canções tipicamente atemporais. Por isso, invariavelmente, qualquer semelhança entre seus versos de 2007 com o que se vê nas ruas paulistanas nos últimos tempos não é coincidência. São retratos de metrópoles e seus cidadão descontentes, de uma forma ou de outra.

Pouco mais de dez anos se passaram desde que o Kaiser Chiefs “previu” as revoltas no seu disco de estreia, ironicamente intitulado de Employment, palavra que, em tradução livre para português, pode significar “emprego” ou “relação empregatícia”, uma crítica social de antes e ainda atual. E o grupo viveu altos e baixos. Despontou como uma das grandes revelações da onda de bandas de rock britânico de garagem do início dos anos 2000, encarou duros anos nos quais seus discos pouco reverberaram, viram o baterista Nick Hodgson deixar o grupo, até lançarem o bem-sucedido Education, Education, Education & War (2014), que revigorou o Kaiser Chiefs e levou a banda de volta aos holofotes.

É essa versão da banda que São Paulo terá, novamente, sobre um palco. Um grupo cheio de energia, tal qual a primeira passagem da trupe por aqui, como atração principal do já finado festival Planeta Terra, em 2008. Desta vez, Wilson e companhia foram escalados para encerrar todas as atividades do sempre divertido Festival Cultura Inglesa, que comemora 20 anos de existência em 2016. O evento será realizado entre os dias 26 de maio a 12 de junho. No 18.º e último dia de festival, 12 de junho, um domingo, o grupo se apresentará no Memorial da América Latina. Todas as atrações do Cultura Inglesa, que abraça música, cinema, arte e dança (leia mais abaixo), são gratuitas.

As últimas passagem do Chiefs por aqui não foram de todo ruim, mas ficaram bem aquém daquilo que a banda pode fazer e mostrar. Em 2013, com a promessa de um novo disco por vir (Education, Education, Education & War chegaria no ano seguinte), eles foram escalados para se apresentar debaixo de um sol inclemente no festival Lollapalooza, em São Paulo. Em janeiro de 2014, a banda nascida em Leeds, na Inglaterra, foi chamada para ser a atração de abertura da passagem do gigantesco Foo Fighters por aqui. Passaram por Porto Alegre, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Eram shows curtos. Quando Wilson e o resto começavam a suar, o tempo de palco deles já havia chegado ao fim.

“Mesmo assim, foi ótimo”, conta Simon Rix, baixista do grupo desde a fundação, em 2000, diretamente de Leeds, onde ainda mora. “Já tocamos em São Paulo em outras ocasiões e é sempre um ótimo show. É sempre uma ótima oportunidade se apresentar em estádios, como aqueles que passamos com o Foo Fighters. Foram dias muito interessantes para a gente.”

Ser uma banda de abertura não é uma novidade para o Chiefs, que, por exemplo, já fez o aquecimento do público para apresentações do U2, em plena Dublin, na Irlanda, cidade natal da banda de Bono e The Edge. “Naquele momento, não importava quem estava ali no palco para fazer o show anterior ao U2”, ele lembra, rindo. “Mas também fizemos apresentações ótimas abrindo para o Foo Fighters. Lembro de uma noite, em Paris, que os fãs adoraram o nosso show, mesmo que não fôssemos as atrações principais”, ele diz. “Às vezes, é preciso aceitar que as pessoas não estão ali para assistir você. E, em outras, elas podem estar muito felizes em ver a nossa banda no palco.”

O retorno a São Paulo é mais marcante para o grupo. Depois de uma performance em dezembro do ano passado, o Chiefs se afastou dos palcos para passar as festas de fim de ano com as respectivas famílias e começar a trabalhar no novo disco, o sexto álbum da trupe. Eles só voltam aos palcos em um showcase da MTV em Coventry, na Inglaterra, em maio, em uma espécie de aquecimento para a única apresentação na América Latina, no Cultura Inglesa. Rix promete surpresas para esse show, inclusive. “Pretendemos tocar algumas canções que estarão no nosso próximo disco”, ele garante. “Temos bastante músicas para um show completo, mas queríamos mostrar algumas das faixas novas pela primeira vez. Será emocionante.”

Education, Education, Education & War ainda é o carro-chefe da expedição paulistana. E ele é, novamente, um retrato da sociedade britânica em seu tempo. O título é uma referência ao discurso do então primeiro-ministro britânico Tony Blair, proferido em 1996, no qual definia suas três prioridades: educação, educação e educação. A “guerra” veio por conta da ironia do Chiefs. E, qualquer semelhança com o que se vê em São Paulo, em embates recentes entre estudantes e policiais não é, mesmo, mera coincidência. Wilson e companhia têm a tendência de acertar as previsões, infelizmente.

FESTIVAL CULTURA INGLESA

Memorial da América Latina.

Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, 3823-4600. 12 de junho.

Grátis. Retirada de ingressos de 30 de maio a 11 de junho. Dia 12 de junho (dom.).

Horário a confirmar. Informações em: www.culturainglesasp.com.br/cif

Festival comemora a invasão britânica

No princípio, era o grito. Não de uma garota, mas de milhares. Dezenas de milhares. Todas, em um coral estridente, vibravam com qualquer menção ou visão de algum dos quatro integrantes dos Beatles. Assim nasceu a Beatlemania, em 1964, quando Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr e George Harrison desembarcaram no aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, em fevereiro daquele ano, para uma histórica apresentação no programa The Ed Sullivan Show. E, no vácuo dos Beatles, nasceu a invasão britânica, movimento cultural conhecido pela chegada da arte produzida no Reino Unido a terras norte-americanas – a viagem oposta, dos EUA para a Inglaterra, já era bastante comum, afinal Beatles, Rolling Stones e Led Zeppelin beberam de fontes do rock americano em seus momentos de gestação.

É a invasão britânica que direciona a curadoria desta 20.ª e comemorativa edição do Cultura Inglesa Festival, realizada entre os dias 26 de maio e 12 de junho, em todas as artes, não apenas na música, embora a atração musical do dia de encerramento, o Kaiser Chiefs (leia mais acima) seja um nome de encher os olhos do público.

Há muito o que aproveitar dentro do festival, cujas atrações são todas gratuitas. O cinema abraçará grandes filmes britânicos, mas aqueles que estão inseridos na cultura pop. Há espaço para clássicos, como Laranja Mecânica, 007 Contra o Satânico Dr. No, o definidor Trainspotting e o documentário Amy, vencedor do Oscar na cerimônia realizada neste ano. O filme, que chegou ao Brasil em sessões especiais, apresenta doses de polêmica sobre a relação entre a cantora e o pai, que despeja ofensas contra os realizadores do longa, e cenas emocionantes responsáveis por expor o definhamento de uma estrela cujo brilho poderia se intensificar muito mais até a inevitável extinção. Haverá também a exibição do filme O Lixo e a Fúria, no qual o icônico diretor Julian Temple reconta a trajetória do grupo punk e anárquico Sex Pistols. Todas as sessões de cinema do Festival Cultura Inglesa serão realizadas entre os dias 2 e 8 de junho, sempre no Caixa Belas Artes.

Nas artes visuais, foram selecionadas três exposições: Dias Úteis, que bebe da fonte da literatura de Virginia Woolf; Marina, cujo tema é o poema homônimo de T.S. Eliot; e Structuring to Foster, que parte na busca da beleza, com base em referências arquitetônicas e da engenharia civil. Todas estarão exibidas no Centro Brasileiro Britânico, ao longo da programação do festival.

O evento inclui ainda os espetáculos de dança Céu de Espelhos e Move Cover, exibidos na Galeria Olido, e de teatro, como as peças internacionais Bromance e Table Book on The Is. Por fim, o Centro Cultural São Paulo recebe a exposição British Invasion Experience: Um Passeio Histórico pela Música Britânica, que poderá ser vista durante o festival inteiro e retratará como a cultura do Reino Unido chegou aos Estados Unidos desde aquelas noites cheias de gritos de adolescentes fãs dos Beatles. Informações no site: www.culturainglesasp.com.br/cif.