Kaiser Chiefs lança o clipe da música 'My Life'

A banda Kaiser Chiefs divulgou no último domingo, 18, o clipe da música My Life. A canção faz parte do álbum Education, Education, Education & War, o mais recente do quinteto, lançado em março deste ano. No vídeo, os integrantes do grupo aparecem como náufragos em uma ilha deserta. Os britânicos ainda constroem um barco de madeira para tentar voltar ao continente.

O último show do Kaiser Chiefs no Brasil foi realizado em 2013, durante a segunda edição do festival Lollapalooza. Ricky Wilson surpreendeu o público com uma performance animada. À época, o inglês pulou sob o público, subiu na estrutura de iluminação do palco e deixou o microfone cair por diversas vezes. Hits como Ruby, Oh My God e I Predict a Riot não ficaram de foras.