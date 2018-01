Justin Timberlake vai se apresentar no Rock in Rio

Justin Timberlake foi anunciado como atração do Rock in Rio. Ele vai encerrar a noite de 17 de setembro. Esta será a terceira passagem do cantor norte-americano pelo País. Ele já se apresentou no Brasil em 2001 e 2013, as duas vezes no Rock in Rio.

O seu mais recente hit Can't Stop the Feeling! foi sucesso absoluto em 2016 e o videoclipe ultrapassou mais de 250 milhões de visualizações no Youtube. A música fez parte da trilha sonora do filme Trolls e ganhou o Grammy de Melhor Canção Escrita para Mídia Visual, além de ser indicada ao Oscar de Melhor Canção Original.

Além de Timberlake, Frejat e a banda Skank também foram confirmados no festival. Frejat abre o Palco Mundo no dia 17 de setembro. Já o Skank toca um dia antes, no dia 16. Já o Palco Sunset terá um rei do pop comandando o público: o guitarrista Nile Rodgers e sua banda Chic, fenômeno da era disco dos anos 1970, se apresentam dia 17 de setembro.