Justin Timberlake retorna com voz sexy em nova música

O cantor lançou "Suit & Tie", com Jay-Z, na noite de domingo, e em poucas horas a canção liderou as paradas norte-americanas no iTunes. O novo single também veio com o anúncio de um novo álbum, o "The20/20 Experience", que será lançado ainda este ano.

A nova canção, produzida pelo colaborador de longa data Timbaland, apresenta a voz em falsete do cantor sobre um som descontraído, uma batida de hip-hop misturada com R&B e sons pop.

Os críticos mencionaram o novo status de recém-casado de Timberlake --ele casou com a atriz Jessica Biel em outubro passado-- como uma possível inspiração para a música.

O crítico da revista Rolling Stone Jody Rosen chamou o single "um presente para os DJs de casamento do mundo... uma ode ao se vestir elegante e ir dançar".

Jason Lipschultz, da Billboard, chamou a canção um "elegante, um número de dança totalmente garantido".

O editor de Buzzworthy, da MTV , Tamar Anitai, disse que a ávida resposta online não foi nenhuma surpresa, dada a grande base de fãs de Timberlake e a longa espera por uma música nova.

"Nenhum de seus fãs foi a lugar algum. Ele é o tipo de artista que pode demorar 7 anos entre álbuns e seus fãs ainda estarão esperando do lado de fora da porta do estúdio", disse Anitai à Reuters.

O último álbum do cantor, "FutureSex/LoveSounds", de 2006, produziu seis singles de sucesso, incluindo "Sexy Back", que rendeu quatro prêmios Grammy ao cantor.

Timberlake fez um hiato musical nos últimos cinco anos para se concentrar em sua carreira de ator. Ele atuou no filme sobre o Facebook "A Rede Social", de 2010.