Justin Timberlake lidera ranking da Billboard Justin Timberlake encabeça a lista dos discos mais vendidos nesta semana da revista "Billboard" com "FutureSex/LoveSounds". O CD conseguiu a impressionante marca de 684 mil cópias nos EUA. A conquista do cantor coincide com o anúncio de que ele será o mestre-de-cerimônias do prêmio musical MTV Europe Music Awards, que será entregue em Copenhagen, na Dinamarca, no dia 2 de novembro. Timberlake vai apresentar canções do novo álbum no evento. A banda Red Hot Chili Peppers é a favorita do prêmio, com quatro indicações. São fortes candidatos também, com três indicações, os cantores Kanye West e Muse e as cantoras Madonna, Shakira, Nelly Furtado e Christina Aguilera. O prêmio tem como novidade a locação, na capital dinamarquesa, de espaços como a célebre praça Raedhuspladsen.