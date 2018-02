Justin Timberlake lança primeiro álbum desde 2006 e anuncia sequência

Em uma festa íntima para o lançamento do álbum "The 20/20 Experience", Timberlake aproveitou a oportunidade para esclarecer as reportagens.

"Eu tenho que esclarecer os rumores. Essa coisa toda sobre esta ser apenas a primeira parte... é verdade. Há outra metade. Eu não vou dar uma data de lançamento", disse o cantor.

No início do dia, os meios de comunicação haviam informado que o baterista Questlove disse em uma entrevista que Timberlake iria lançar um segundo pacote de músicas em novembro deste ano.

O "The 20/20 Experience" marca o retorno do cantor à indústria da música depois de tirar um tempo para se concentrar em sua carreira de ator, estrelando filmes como "A Rede Social" e "Amizade Colorida".

Timberlake, de 32 anos, cantou alguns de seus sucessos mais recentes e músicas anteriores para a plateia, e respondeu a perguntas de fãs sobre seu novo disco, incluindo por que demorou seis anos para lançar um novo álbum depois de seu enorme sucesso de 2006 "FutureSexLoveSounds", que contou com o hit "Sexyback".

"Eu definitivamente gosto de todo entretenimento, mas a música é definitivamente a coisa mais especial para mim, e é provavelmente por isso que eu esperei tanto tempo entre os discos, porque para mim, sem trocadilhos, é uma experiência", disse o cantor em entrevista a Ryan Seacrest, entre as músicas.

O álbum marca um novo capítulo na vida do cantor, que começou na banda N'Sync, após seu casamento com a atriz Jessica Biel, em outubro de 2012.