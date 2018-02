Justin Timberlake lança novo álbum e se prepara para o Super Bowl

De ídolo adolescente a um dos cantores de maior sucesso dos últimos anos, Justin Timberlake se prepara para um dos fins de semana mais importantes de sua carreira.

Nesta sexta-feira, 2, ele lança o quinto álbum de estúdio de sua carreira solo, Man of the Woods - o primeiro em cinco anos - e no domingo fará o show do intervalo do Super Bowl, um dos espetáculos de maior audiência na TV.

O novo álbum, disse o artista americano, é o mais "pessoal" de sua carreira.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"É realmente inspirado em meu filho, minha mulher, minha família, mas, mais que qualquer outro que escrevi, de onde sou", explicou em um vídeo divulgado no início do ano.

O título é uma homenagem a Silas, o filho de dois anos que tem com sua esposa, a atriz Jessica Biel, cujo nome significa "da floresta".

Em canções como Flannel ele compartilha com os fãs sua experiência como pai.

O trabalho incorpora uma sutil influência country - o cantor nasceu em Memphis, Tennessee, em 1981 -, mas Timberlake não abandona a pista de dança.

Nesta sexta-feira, uma festa de lançamento do álbum será organizada na mansão em que Prince morava em Paisley Park, Minnesota. Timberlake afirma que o artista falecido em 2016 foi uma das grandes influências de sua carreira.

No domingo ele será o outro protagonista do Super Bowl, a grande final da NFL entre New England Patriots e Philadelphia Eagles, com o show do intervalo para milhões de telespectadores.

O artista já participou do evento em 2004, mas a apresentação não é recordada pelo duo musical que formou com Janet Jackson, e sim por deixar um dos seios da irmã de Michael Jackson descoberto ao final da apresentação.

Timberlake alegou na época "uma falha de figurino", mas o canal CBS, que exibiu o show, foi multado em 550.000 dólares.

A poucas horas do grande evento, o cantor não revelou se terá algum convidado em sua apresentação. A imprensa especula sobre os integrantes do NSYNC, a extinta boy band que ele integrou, e a própria Janet Jackson.

"Vamos fazer neste intervalo algumas coisas que nunca foram feitas", comentou durante uma entrevista coletiva.

"Falando sério, este momento nos dá a oportunidade de unir as pessoas por meio do que acredito que é a melhor expressão da arte, a música", disse.

Timberlake não lançava um álbum desde 2013, quando apresentou The 20/20 Experience e The 20/20 Experience - 2 of 2 de forma consecutiva.

Mas isto não significa que ficou parado, pois em 2016 lançou o single Can't stop the feeling!, canção da trilha sonora do filme de animação "Trolls", que fez muito sucesso e foi indicada ao Oscar.

Além disso, Timberlake também prosseguiu com seu trabalho no cinema. Ele foi protagonista do filme mais recente de Woody Allen, Roda Gigante.