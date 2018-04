Justin Timberlake esclarece polêmica sobre a música 'Take You Down'

O cantor Justin Timberlake jogou um balde de água fria nos fãs. Em um comunicado publicado em seu perfil no Facebook, ele declarou que a música Take You Down não é dele. A faixa começou a circular na internet na semana passada e foi atribuída ao cantor em parceria com a dupla de produtores The Neptunes.

Segundo Justin, o trabalho é de um cantor pop dinamarquês chamado Rasmus Thude. Se chama, na verdade, LLL (Love, Liquor, Lick It), e pode ser ouvida no perfil do artista no MySpace (www.myspace.com/rasmusthudemusic).

Justin Timberlake está em "férias" da música por conta da carreira como ator. A aparição mais recente de Timberlake nos cinemas foi no filme A Rede Social, que conta a história do criador do Facebook, Mark Zuckerberg.

O último disco lançado pelo ex-integrante da boy band N'Sync foi FutureSex/LoveSounds (2006). Ainda no comunicado divulgado na segunda-feira, 3, o cantor diz que, quando lançar uma nova música, os fãs serão os primeiros a saber.