Justin Timberlake é o grande vencedor dos Billboard com 7 prêmios

Justin Timberlake coroou-se neste domingo, 18, como o rei da festa dos Billboard Awards com sete prémios, incluindo o de artista e artista masculino do ano. Timberlake levou também os troféus de artista do Top Billboard 200, artista de canções de rádio, artista de R&B, álbum de R&B e álbum Billboard 200, estes dois últimos pelo disco The 20/20 Experience.

No seu discurso de agradecimento pela estatueta de artista do ano, agradeceu "a toda a gente, exceto a Donald Sterling", proprietário da equipe da NBA Los Angeles Clippers, cujos comentários racistas geraram uma grande polémica na sociedade americana. Timberlake é proprietário de um time da NBA, o Memphis Grizzlies.

A banda Imagine Dragons ficou com cinco prémios, enquanto Pharrell, Robin Thicke e T.I. levaram quatro cada um. A neozelandesa Lorde, de 17 anos, ganhou o troféu de artista revelação, enquanto Katy Perry o prémio de artista feminina. Por sua vez Justin Bieber venceu o prémio de artista social e Eminem o de artista de rap.

Os Imagine Dragons foram nomeados melhor banda de rock, Marc Anthony melhor artista latino e os Daft Punk reinaram na categoria de melhor artista de dance ou música eletrónica. Nas três horas de cerimónia, realizada no hotel MGM de Las Vegas (Nevada), aconteceram alguns shows, entre os quais se destacaram os de Pit Bull, Jennifer López, Shakira e Ricky Martin.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pit Bull e López foram os encarregados de abrir o show em conjunto com Claudia Leitte para cantar We Are One (Ole Onda), o hino oficial da Copa do Mundo. Logo depois chegou a vez de jovens promessas como OneRepublic, Ariana Grande e Iggy Azalea.

O grande momento da noite apresentada pelo rapper Ludacris foi a aparição de Michael Jackson em forma de holograma cantando Slave to the Rhythm, um dos temas do disco póstumo recentemente lançado Xscape. A atuação provocou surpresa e inclusive lágrimas entre alguns dos presentes.

A festa continuou com a energia de Lorde (Tennis Court), John Legend (All Of Me), uma versão de The Beatles a cargo de Miley Cyrus (Lucy in the Sky with Diamonds), a parceria entre Jason Derulo, Snoop Dogg e 2 Chainz (Talk Dirty) e Robin Thicke.

No final, Jennifer López recebeu o prémio Icon Award, a máxima honraria do evento em reconhecimento da trajetória de um artista. López, a quarta pessoa a receber o prêmio depois de Neil Diamond, Stevie Wonder e Prince, comemorou cantando First Love, do seu décimo disco de estúdio, intitulado AQA. "A música sempre foi o meu primeiro amor", disse no palco a artista de origem porto-riquenha.