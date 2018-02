Justin Timberlake coloca vida de casado sexy em novo álbum

Timberlake, de 32 anos, vai lançar oficialmente "The 20/20 Experience" na terça-feira. Mas as 10 suaves canções de amor com um retorno ao R&B já estão no primeiro lugar das paradas do iTunes depois que o disco foi lançado online na semana passada.

O álbum é o primeiro de Timberlake desde "FutureSex/LoveSounds" que apresentava os sucessos pop "Sexyback' e "What Goes Around... Comes Around."

Embora a principal música de trabalho "Suit & Tie", com a participação do rapper Jay-Z, não tenha conseguido atingir a meta de vendas da primeira semana de lançamento, em janeiro, espera-se que o álbum venda bem depois de semanas sendo promovido.

Fontes da indústria citadas pela revista Billboard disseram que "The 20/20 Experience" pode vender 500 mil cópias na sua primeira semana de lançamento, e poderá facilmente levar Timberlake ao primeiro lugar da parada de sucesso da Billboard 200.

O disco "The 20/20 Experience" traz Timberlake assumindo seu status de homem casado depois do seu casamento com Jessica Biel, em outubro de 2012.

