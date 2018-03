Justin chega para show no Rio e fãs já acampam em SP

Depois do México, chegou a vez de o Brasil receber My World Tour, turnê do sucesso teen Justin Bieber, de 17 anos. O cantor canadense desembarcou ontem no Aeroporto Tom Jobim, no Rio. E veio com a namorada, a também cantora Selena Gomez, de 19 anos, para decepção das fãs, que sonham em "casar, namorar ou apenas ficar bem pertinho" de Justin. Mesmo assim, 300 delas o esperavam na porta do Hotel Copacabana Palace, na zona sul, com faixas de boas-vindas. E passaram o dia de ontem lá, na esperança de vê-lo.

Justin tem uma legião de fãs pelo mundo. São mais de 13 milhões de seguidores no Twitter, a maioria de garotas, de 12 a 17 anos. Desde domingo, há quem acampe, guardando lugar na porta do Engenhão, estádio da zona norte, onde hoje acontece o primeiro show do cantor. Os ingressos custam de R$ 130 a R$ 400.

"Somos oito fãs e combinamos um revezamento", contou a estudante Patrícia dos Santos Silva, de 14 anos. "Cheguei na madrugada de hoje (ontem), mas minhas amigas já estavam aqui desde domingo." Acompanhada pela mãe, a estudante só vai retomar amanhã as aulas do 9.º ano de uma escola estadual da Vila Valqueire, bairro da zona oeste do Rio, onde mora.

Morumbi. O mesmo fenômeno se repetiu em São Paulo. Na porta do Estádio do Morumbi, zona sul, que recebe o show no sábado e no domingo, havia 13 barracas montadas no fim da tarde de ontem. "Não tinha como dizer não para a minha neta", diz Maura Maria Aparecida Frutuoso de Jesus, de 53 anos. "Ela sofre e chora por causa do Justin. É muito sentimento", explica, sentada no chão de uma barraca abafada, de 2 m². "Passo o dia aqui com minha neta Gabi, de 13 anos. À noite, minha filha vem me render. Vou dormir em casa."

Na barraca ao lado está Tatiane Zaqui, de 17 anos, fã obstinada, que "tem de ver Justin bem de perto". Foi ela quem comprou o primeiro ingresso disponível na bilheteria do Morumbi para o show.

"No fim do ano, eu recebi um e-mail de Feliz Natal do Justin", conta. "E nunca mais tive notícias. Entrei em depressão. Parei de comer. Tive sete internações. Agora estou melhor."

Enquanto isso, longe do estádio, Luana Canazza, de 12 anos, segue controladamente os passos de Justin pelo Twitter desde que ele chegou ao Brasil. Por lá soube, por exemplo, que o cantor e a namorada visitaram o Cristo Redentor e passearam de helicóptero ontem no Rio.

Luana comprou uma roupa nova para o show - um short jeans, que vai usar com uma camiseta. É fã de Justin desde 2006. "Ela me fez prometer que, quando ele viesse ao Brasil, eu a levaria no show", diz a instrumentadora cirúrgica Adriana Canezza, de 38 anos.

Quando abriram as vendas dos ingressos na internet, em agosto, Luana não conseguiu comprar. Foi a mãe quem saiu em disparada para a bilheteria do Morumbi para conseguir as entradas. "Tinha de fazer isso por ela. Sei como é ser fã. Na minha época, era fã dos Menudos", conta, "Até hoje me lembro quando vi o Rick Martin de perto."