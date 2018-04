Justin Bieber vira editor de revista na internet por uma semana

O cantor canadense Justin Bieber, a atual sensação do pop, será esta semana o editor convidado do perfil no Facebook da revista Vanity Fair, da qual este mês a jovem estrela também é capa.

A revista fez o anúncio através de sua página na rede social, onde garante que pela primeira vez em sua história a página da revista no Facebook terá um famoso como editor convidado.

Neste caso será o fenômeno musical Justin Bieber, que a partir desta terça-feira publicará na rede social "conteúdos, vídeos e revelações exclusivas".

A notícia já recebeu milhares de "curtir" ("like") no Facebook e comentários dos seguidores de Bieber, a quem a revista Forbes qualificou recentemente como o famoso mais influente no Twitter.

No entanto, o anúncio também recebeu várias críticas de leitores antigos, que questionaram a decisão de o jovem de 16 anos se transformar em editor do perfil da publicação.

O canadense também estampa, este mês, a capa da revista, onde concede uma entrevista na qual assegura estar "louco".

"É a maneira como funciona meu cérebro. Não sou normal - acrescenta o cantor -. Eu penso diferente, minha cabeça sempre está correndo. Simplesmente estou louco. Mas acho que os melhores (músicos) provavelmente também são".