Justin Bieber ressurge mais maduro e ousado em 'Believe'

O novo trabalho, que começa a ser vendido na terça-feira, gerou grande expectativas em críticos que questionavam se Bieber, descoberto pelo YouTube, seria apenas um fenômeno efêmero ou duradouro na indústria da música.

Aos 18 anos, e com cinco de carreira, ele já é um dos maiores astros da música mundial, com mais de 23 milhões de seguidores do Twitter e 44 milhões de fãs no Facebook.

"Believe" tem pelo menos uma faixa ("Beauty and the Beat") em homenagem à namorada do cantor, a atriz Selena Gomez, de 19 anos. Mas o lado negativo da fama também transparece numa canção, "Maria", alusiva às acusações de uma fã, Mariah Yeater, que disse ter tido um filho de Bieber.

"Ela estava armando ... arrastando meu nome pela lama", canta ele. "Esse bebê não é meu, essa garota não é minha", diz o refrão.

O novo álbum inclui também "Boyfriend", que foi lançada em março como "single" e chegou ao segundo lugar na parada Billboard Hot 100 dos Estados Unidos.

Essa faixa de ritmo lento revela um Bieber mais maduro e intimista, mas o produtor Mike Posner disse que a intenção não foi lançar um álbum totalmente adulto.

"Eu quis fazer canções que refletissem quem Justin era quando o conheci no estúdio, não quando tinha 13 anos. Não estamos tentando crescê-lo demais, porque ele não tem 25 anos, tem 18, mas é um jovem que está vivendo a vida e se divertindo, e a música reflete isso", disse Posner à Reuters.

Afastando-se do pop, Bieber mistura a dance music eletrônica com o R&B, especialmente em faixas como a dançante "All Around The World", em dueto com o rapper Ludacris, e "As Long As You Love Me", na companhia de outro artista do hip-hop, Big Sean.

A influência do R&B fica mais clara em canções como a romântica "Catching Feelings", em "Right Here", com seu compatriota Drake, e na animada "Die In Your Arms", inspirada na sonoridade da gravadora Motown.

Mas há algumas concessões ao estilo que deu fama a Bieber, como "Fall", canção de amor com forte presença da guitarra, e na faixa-título "Believe".

Depois de ser descoberto aos 13 anos num clipe caseiro do YouTube, Bieber estourou em 2010 com o álbum "My World 2.0", do qual saiu o single "Baby". "Never Say Never", documentário em 3D sobre a ascensão do astro, faturou 98 milhões de dólares nas bilheterias mundiais.