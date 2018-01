Justin Bieber pede desculpas por abandonar turnê; diz que precisa descansar

Justin Bieber pediu desculpas para seus fãs pelo cancelamento repentino do restante de sua turnê internacional, Purpose, dizendo que ele precisava de descanso depois de ficar na estrada por dois anos consecutivos.

Scooter Braun, agente do artista, também pediu desculpas, mas disse que a alma e o bem-estar de Bieber são as prioridades do momento. A decisão de Bieber causou frustração entre os fãs. O músico John Mayer, no entanto, mostrou apoio ao cantor.

Bieber iniciou a turnê de Purpose em março de 2016. Ele se apresentou mais de 150 vezes pelo mundo antes de cancelar os últimos shows na América do Norte e na Ásia na última segunda-feira, 24.