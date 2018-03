Justin Bieber manda recado para fãs brasileiros

SÃO PAULO - No Brasil desde a madrugada de terça-feira, 4, Justin Bieber mandou um recado nesta tarde aos fãs que verão o seu show no Rio de Janeiro na noite de hoje. "E aí Rio!! Dia 1 e 2 de shows no RIO começam hoje. ESTAMOS PRONTOS!

O recado foi dado por meio de seu Twitter oficial, canal em que Justin declarou seu amor pelo Brasil em várias outras mensagens desde seu desembarque no Rio para cinco shows no País, inclusive em português. "EU AMO O BRASIL!!!! E eu amo minhas beliebers brasileiras! Vocês são demais! Vejo vocês amanhã no show! Obrigado, amo vocês!", publicou no microblog nesta terça-feira, 4.

Justin Bieber também usou o Twitter para revelar que Mariah Carey participará de seu áçbum de Natal, Under The Mistletoe, com lançamento previsto para 1 de novembro.

O cantor começa a turnê pelo Brasil com show no Rio de Janeiro, hoje a noite. Bieber se apresenta novamente na cidade nesta quinta, 6. No próximo sábado e no domingo, o astro canadense canta em São Paulo e no dia 10 de outubro, se apresenta em Porto Alegre. Sucessos como U Smile, Somebody To Love, One Time e Baby devem fazer parte do set list.

As fãs de Justin Bieber já formam filas em torno dos estádios do Engenhão, no Rio, e do Morumbi, em São Paulo.

Ainda há ingressos para shows em todas as cidades pelo site livepass.com.br e nas bilheterias oficiais.