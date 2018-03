Justin Bieber lança o clipe da música 'Mistletoe'

Justin Bieber divulgou o clipe da música Mistletoe. A canção faz parte do álbum Under The Mistletoe, seu disco natalino, que chegará às lojas em 1° de novembro e terá a participação de Mariah Carey, Boys II Men e The Band Perry.

No clipe, a namorada de Bieber fica enciumada com a presença de uma amiga do astro teen.

Para pedir desculpas, o cantor dá um vestido de presente à garota e a leva a uma festa.

A faixa, que foi oficialmente lançada no programa de rádio do apresentador norte-americano Ryan Seacrest, já havia sido tocada no Brasil no último dia 5, durante o show de Bieber no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.

O astro teen fez duas apresentações em terras cariocas, além de passagens por São Paulo, no Estádio do Morumbi, e em Porto Alegre.