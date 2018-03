Justin Bieber lança música inédita 'Mistletoe'

SÃO PAULO - Justin Bieber tornou disponível nesta segunda-feira, para compra na internet, a primeira música de seu disco novo, o álbum natalino Under The Mistletoe.

A faixa, apresentada pela primeira vez durante o a turnê na América Latina e cantada no Brasil no último dia 5, durante o show no Rio de Janeiro, Mistletoe foi lançada oficialmente durante o programa de rádio do apresentador norte-americano Ryan Seacrest.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O clipe de Mistletoe deve ser divulgado nesta terça-feira no canal oficial de Justin Bieber no Youtube.

O disco Under the Mistletoe será lançado em 1º de novembro e terá a participação de Mariah Carey, Boys II Men e The Band Perry.