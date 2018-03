Justin Bieber lança álbum acústico e romântico

"Believe Acoustic" tem arranjos bem diferentes de "Believe", o quarto álbum do artista de 18 anos, que foi lançado em junho passado. Desta vez, ele canta acompanhado apenas de violação ou piano.

Músicas como as dançantes "Boyfriend" e "Beauty and the Beat" ganharam andamentos mais lentos e interpretações mais "sentidas".

O álbum, na verdade, é uma volta às origens de Bieber, cinco anos depois de ele ser descoberto via YouTube, cantando nas ruas do Canadá sob o acompanhamento de um simples violão.

Bieber está habituado a interpretar versões acústicas de seus sucessos, como ocorreu em novembro no American Music Awards, quando ele apresentou uma versão simplificada de "As Long As You Love Me".

Em 2010, ele havia lançado "My Worlds Acoustic", com versões alternativas das faixas do seu primeiro álbum de estúdio, "My World".

Desta vez, a canção que mais chama a atenção é "Nothing Like Us", feita depois do divulgadíssimo rompimento dele com Selena, estrela do Disney Channel. Sobre uma melodia conduzida pelo piano, Bieber canta com a emoção à flor da pele: "Menina, por que você me empurrou para longe? / Perdidos na confusão, como uma ilusão... Mas esse é o passado agora, nós não duramos agora".

Bill Werde, diretor editorial da revista Billboard, que entrevistou Bieber há poucos meses, disse que a canção era "diretamente sobre Selena", e que os fãs estão ávidos por ouvirem o cantor partilhar "seus sentimentos sobre algo tão pessoal".

As outras novas canções do álbum são a romântica "I Would" e a suave "Yellow Raincoat", em que o garoto diz: "Já que a fama, o dinheiro e a garota vão enlouquecer você... Estou pensando em talvez colocar minha capa de chuva".

Bieber foi preterido nas indicações para o prêmio Grammy neste ano, mas ele pode fazer história caso "Believe Acoustic" chegue na semana que vem à liderança da parada Billboard 200. Ele se tornaria então o mais jovem artista a emplacar cinco álbuns no topo dessa lista, e um dos poucos músicos - numa lista que tem os Beatles e Jay-Z - a liderar a Billboard 200 em quatro anos consecutivos.