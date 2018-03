Justin Bieber foi citado em processo por crime contra o patrimônio

RIO - No Brasil para shows da turnê Purpose Tour, o cantor Justin Bieber foi citado judicialmente nesta quarta-feira, 29, no processo referente a crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, que ele cometeu no Rio em 2013.

O mandado de citação foi expedido pelo juiz Rudi Baldi Loewenkron, da 34ª Vara do Rio. O cantor canadense pichou o muro do Hotel Nacional, na zona sul do Rio, obra de Oscar Niemeyer que é tombada.

A defesa de Bieber terá prazo de três dias para se manifestar. Provavelmente, alegará que o artista, por ser estrangeiro, não sabia que era proibido pichar. Os crimes são de baixo potencial ofensivo.

Bieber se apresentou no Rio ontem na Apoteose para cerca de 30 mil pessoas e canta no fim de semana em São Paulo.