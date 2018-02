Justin Bieber fica sem camisa na Polônia com temperatura de -10ºC

O cantor canadense foi visto anteriormente vestindo uma máscara de gás bizarra em uma saída em Londres, onde ele apareceu atrasado para um show e desmaiou no palco com falta de ar em outro.

Depois de uma apresentação com ingressos esgotados em Lodz, na região central da Polônia, Bieber, de 19 anos, tirou a camiseta no carro que o levava para o aeroporto, tarde da noite na segunda-feira.

Ele então caminhou sem camiseta até o prédio do aeroporto - com temperaturas de cerca de -10°C -, e depois até o portão de entrada do voo, e só se vestiu de novo antes de embarcar em um avião particular.

"Não disseram para ele tirar a roupa. Ele não tinha nenhum objeto de metal com ele", contou uma porta-voz do aeroporto de Lodz à Reuters. "Ele é bem magro, então imagino que provavelmente estava congelando."

Os organizadores do show amenizaram o incidente para uma excentricidade de Bieber.

O show em Lodz foi o 19° na Europa da turnê "Believe". O próximo deve acontecer em Munique, na Alemanha, no dia 28 de março.

(Reportagem de Dagmara Leszkowicz)