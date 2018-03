Justin Bieber faz show para 40 mil pessoas no Rio de Janeiro

Justin Bieber fez seu primeiro show no Brasil nesta quinta-feira, 5, no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. O cantor subiu ao palco antes da hora marcada - às 20h10 - e abriu a apresentação com Love Me. Histéricas, as fãs foram ao delírio quando o ídolo teen cantou a música One Less Lonely Girl para uma garota chamada Lorena no palco.

Baby, grande hit do músico, foi a última da apresentação. A música foi cantada em coro pelo público de 40 mil pessoas. A namorada de Bieber, Selena Gomez, esteve presente no estádio do Engenhão para acompanhar o astro.

O cantor volta ao Engenhão nesta quinta, 6. Depois ele vai se apresentar em São Paulo no sábado, 8, e no domingo, 9, no Estádio do Morumbi. O último show de Bieber será realizado em Porto Alegre na próxima segunda, 10.

Setlist do show:

Love Me

Bigger

U Smile

Runaway Love

Never Let You Go

Favorite Girl

One Less Lonely Girl

Somebody to Love

Never Say Never

Give Me Everything / Last Friday Night / Rolling In The Deep

Stuck in the Moment

One Time

That Should Be Me

Walk This Way

Eenie Meenie

Down to Earth

Baby