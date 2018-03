Justin Bieber faz show extra no Rio

SÃO PAULO - Justin Bieber fará mais uma apresentação extra durante sua passagem pelo Brasil em outubro. A produtora responsável pela vinda do cantor anunciou na manhã desta terça-feira, 6, que Bieber se apresentará em mais uma data no Rio de Janeiro, em 6 de outubro.

O astro teen, que já tinha show agendado para o dia 5 de outubro na capital fluminense, passará também por São Paulo, nos dias 8 e 9, e Porto Alegre, no dia 10.

Em São Paulo, os shows fazem parte do Z Festival, em que tocam ainda as bandas Cobra Starship (que abre o concerto de Bieber no Rio), The Wanted e Cine.

Os ingressos para a data extra no Rio começam a ser vendidos nesta sexta-feira, 9. Para as outras apresentações, as entradas já estão disponíveis no site da Livepass.

Justin Bieber vem ao Brasil pela primeira vez. O show que apresenta no País faz parte da turnê My World, que também passa por outros países da América Latina. Bieber, que já lançou três álbuns, deve estrear novo disco em novembro deste ano.