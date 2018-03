Justin Bieber faz show extra em SP

SÃO PAULO - Justin Bieber fará mais um show em São Paulo. O cantor, que faria apenas uma apresentação no dia 8 de outubro no Estádio do Morumbi, fará um novo concerto no dia 9, em nova data do Z Festival, evento que traz o astro teen ao País.

Segundo a organização do festival, a programação do dia 9 será a mesma do que no dia anterior, com, além de Bieber como atração principal, as bandas Cobra Starship, The Wanted e Cine.

Os ingressos começam a ser vendidos a partir de 4 de setembro pelo site da Livepass. Ainda há entradas para o primeiro dia do Z Festival.

Bieber também se apresentará no Rio de Janeiro, em 5 de outubro, e em Porto Alegre, no dia 10.

O cantor vem pela primeira vez ao País com a turnê My World, que também passa por outros países da América Latina.

Justin Bieber deve lançar seu terceiro disco em novembro deste ano.