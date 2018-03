Justin Bieber faz seu 1º show em SP

SÃO PAULO - Justin Bieber subiu a um palco paulistano pela primeira vez na noite deste sábado, 8. Protocolar, seu show não teve grandes novidades com relação às duas apresentações anteriores do ídolo no País, nos dias 5 e 6, no Rio de Janeiro.

O set list repetido, porém, só é fator relevante para quem não gosta de seu trabalho, pois atingiu em cheio as fãs, tão adolescentes quanto ele, que viveram intensamente o evento desde muito antes de os portões do Morumbi se abrirem por volta das duas da tarde - já no domingo passado, em acampamentos do lado de fora.

Às 15h, o fluxo de pessoas entrando no estádio para tomar seus lugares ainda era grande - e complicado pela falta de informação na organização das filas -, mas uma hora depois, tanto as pistas quanto as arquibancadas já haviam sido invadidas pelos beliebers, em sua maioria meninas na faixa dos 15 anos, vários adultos - pais, tios e irmãos dos jovens -, crianças visivelmente mais novas e meninos com o tradicional corte de cabelo Bieber.

A pista premium, a mais próxima ao palco, já acomodava centenas mesmo antes das 4 horas da tarde, horário previsto para o início do primeiro show do Z Festival - na verdade, uma espécie de abertura prolongada para o show de Justin Bieber. Via-se logo que muitos ali haviam chegado bem cedo para ver o astro, o caso de Milena Silveira e Yara Regina, de 14 anos, que esperavam sentadas em um canto afastado do palco pelo grande momento. Coradas de sol e tomando um lanche, as meninas, vindas de Itu, no interior de São Paulo, tinham semblante cansado pela espera, desde as 8 horas da manhã na fila.

"A gente estava lá na frente, mas estava muito ruim, aí viemos pra cá. Chorei porque não consegui ficar lá", conta Milena, que estava acompanhada do pai em missão de motorista e tutor durante o show. E não foi difícil convencê-lo, admitiu a garota. "Meu pai e minha mãe já sabiam o tamanho do amor que eu sinto pelo Justin". Ela, o pai e a amiga "irmã" devem passar a noite em um hotel na cidade antes de voltarem pra casa.

Vestidas de roxo até no tênis (a cor preferida do cantor) revelaram que o fanatismo vem desde 2009. "A gente viu um vídeo dele no Youtube e pouco tempo depois ele ficou bem famoso. Ele nos ensinou a não desistir dos nossos sonhos" diz Yara. Never Say Never, completa Milena.

O sonho de ver Justin Bieber demoraria apenas algumas horas para se concretizar. Às 16h30, com meia hora de atraso, os brasileiros do Cine subiram ao palco para um show curto, mas que animou um público pequeno e já cansado. Com poucos hits entoados pela plateia, a apresentação teve a participação de Manu Gavassi. Passou depressa e provocou maior alvoroço justamente quando o nome de Justin foi citado.

Chuva

Uma forte chuva, com direito a trovoada, começou a cair logo após o show do Cine e levou com a aguaceira boa parte da energia da garotada e dos pacientes familiares. Por toda a pista premium ouviam-se muxoxos com relação ao mau tempo. Muitos procuraram abrigo debaixo das arquibancadas e rapidamente a multidão se uniformizou com capas de chuva, vendidas por R$ 15. (É claro que os guerreiros da pista comum continuavam descobertos e felizes, pois a molhaceira não podia atingir com tanta força seus corpos tão colados uns aos outros.)

Não raro, meninas enfurecidas esbravejavam com seus pais, que tentavam convencê-las a se protegerem da água. Mas a coisa foi séria. A energia elétrica chegou a ser interrompida na região do Morumbi no início da noite, deixando o estádio à base de geradores.

Atraso

A resistência de Milena, Yara e outros milhares foi lembrada por Justin Bieber, que surgiu com vinte minutos de atraso e depois de uma ansiosa contagem regressiva, cantando Love Me. Na terceira música de sua apresentação, usou o título para mencionar a dedicação de seus fãs. "Obrigada por me esperarem na chuva. Mas mesmo que continuasse chovendo, eu estaria aqui.

Eu faria qualquer coisa pelos meus fãs, qualquer coisa para vê-los sorrir", disse, chamando a deixa para U Smile, que levou às lágrimas todas as garotas, que ouviram ali pela primeira vez uma expressão genuína dos talentos vocais de Bieber.

O recurso foi repetido para anunciar várias outras faixas, como One Less Lonely Girl. "Quem está solteira hoje a noite? Estão se sentindo sozinhas? Hoje eu só consigo ver uma única garota sozinha", disse antes da performance, em que, mais uma vez, repetiu o script do show no Rio e entregou um buquê para uma menina da plateia, que sentada em um banquinho colocado no palco, era acariciada pelo cantor, curiosamente sem esboçar reações exaltadas - de acordo com os fãs, a escolhida é proibida de tentar agarrar Bieber e recebe instruções de como se portar.

Outra canção que ganhou introdução bajuladora - nem por isso falsa - foi Never Say Never, aquela que inspira as meninas a nunca desistirem de seus sonhos. "Nunca pensei que estaria tocando no Brasil" é a deixa. O charme funciona, as garotas choram, gritam, vão ao delírio, ficam sem palavras. No meio da multidão, é possível ouvir os soluços ininterruptos de uma adolescente de Florianópolis, que sequer se importava mais em ter uma boa visão do ídolo de onde estava - bem perto. "Eu já estou ouvindo ele, é o bastante".

Depois de uma hora e meia de comoção, grandes momentos - principalmente os em que melhor podia ouvir sua voz, como em That Should Be Me e Down to Earth, que tocou ao piano, bons números de dança com seus bailarinos talentosos - em um cover de Wanna Be Starting Something, de Michael Jackson, Bieber arriscou o icônico moon walk - e passagens duvidosas, em que o uso de playback parecia provável, além de várias saídas do palco, Justin Bieber encerrou sua apresentação, levando novamente ao choro quem havia conseguido se conter.

Chuvas de lágrimas e papel picado encobriram o público, risonho, satisfeito e emocionado. Milena e Yara se abraçaram. A alegria contagiou os pais, que também pularam. Alguns ainda insistiam em chorar, sem palavras, como Gabriela Sales, que veio de Umuarama, no Paraná, com outras quatro pessoas.

Também de longe vieram Isabela, Carolina e Marcela. Donas de fã clube, viajaram de carro por oito horas, de Ibiá, em Minas Gerais, até aqui e acamparam desde a manhã de sexta-feira para ver Justin Bieber mais de perto. "Gastamos R$1.400 com o transporte, além dos gastos para ficar aqui, mas valeu a pena, disse Marcela Porcino.

O próximo show de Justin Bieber no Brasil é neste domingo, 9, novamente no Morumbi. No dia 10, o fenômeno teen aterrissa em Porto Alegre para sua última apresentação no País.