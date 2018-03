Justin Bieber faz segunda apresentação em São Paulo neste domingo

SÃO PAULO - Justin Bieber volta a se apresentar em São Paulo neste domingo, 9. O cantor deve subir ao palco às 20h, depois dos shows de Cine, The Wanted e Cobra Starship.

O show deve ter poucas modificações com relação às apresentações anteriores do astro teen no Brasil, que tiveram a execução de vários hits, entre eles os sucessos Never Say Never e Baby, números de dança e interpretações acústicas de algumas faixas, em concerto de uma hora e meia.

Além disso, deve ter lotação menor que a deste sábado, 8, que teve todos os ingressos vendidos. Para hoje, ainda é possível comprar entradas.

Este é o terceiro show de Justin Bieber no Brasil. O cantor se apresentou pela primeira vez na quarta-feira, 5, no Rio de Janeiro.

O cantor demonstrou satisfação com as fãs brasileiras durante sua passagem. Sobre o primeiro show em São Paulo na noite deste sábado, para cerca de 60 mil pessoas, disse que foi "provavelmente um dos melhores shows da minha vida. São Paulo foi incrível", em sua página oficial no Twitter.

A passagem de Bieber pelo Brasil faz parte da turnê My World, que divulga o primeiro disco do cantor. A última apresentação do astro teen no Brasil é nesta segunda, 10, em Porto Alegre.

Chuva

A chuva que caiu sobre o Morumbi neste sábado pode voltar a castigar os fãs no show deste domingo. De acordo com previsão da CPtec, pode haver chuva forte na parte da tarde.

Trânsito

A movimentação em torno do Morumbi não afetou o trânsito na região, de acordo com a CET. À noite, trechos das avenidas Jorge João Saad, Giovani Gronchi, Avenida Morumbi e Jules Rimet devem ser interditadas para o escoamento do público.