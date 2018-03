Justin Bieber enlouquece fãs na chegada ao Brasil

RIO DE JANEIRO (EFE) - O canadense Justin Bieber, que chegou ao Brasil na madrugada desta terça-feira como parte da sua turnê mundial, levou à loucura os fãs que o esperam com impaciência em filas e acampamentos para ver o ídolo em um dos cinco shows que fará no país.

O primeiro espetáculo acontece no Rio de Janeiro, onde dezenas de adolescentes aguardam desde sexta-feira na porta do estádio João Havelange sob a ameaça de chuva e com temperaturas frias durante a madrugada.

O nervosismo entre os fãs aumentou depois que o cantor anunciou no Twitter que tinha aterrissado no Brasil vindo do México para os shows da turnê "My World Tour", que termina na América Latina.

As fãs mais atrevidas, que esperavam a chegada do cantor no aeroporto Tom Jobim durante a madrugada, ficaram decepcionadas por não poder ver o ídolo de perto, que foi direto a um carro particular em direção ao hotel Copacabana Palace, onde está hospedado.

Após um segundo show que acontece na quinta-feira no Rio e ainda tem ingressos disponíveis, o cantor segue para São Paulo onde tem apresentações no sábado e domingo no estádio do Morumbi, como principal atração do Z Festival.

No dia 10 de outubro, Justin Bieber se apresenta em Porto Alegre, onde as fãs acampam desde a semana passada para garantir o melhor lugar no show e passam as horas cantando sucessos do ídolo.