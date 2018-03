Justin Bieber e Usher lançam dueto de álbum de Natal 'Under The Mistletoe'

O cantor sensação teen Justin Bieber deu a seus fãs um presente de Natal antecipado nesta segunda-feira com o lançamento de um segundo single de seu álbum para as festas de fim de ano Under The Mistletoe.

O disco chega às lojas no dia 1° de novembro.

O single Chestnuts Roasting On An Open Fire é uma balada R&B festiva em que Bieber faz dueto com seu mentor, Usher.

O cantor de 17 anos já havia trabalhado com Usher em Somebody to Love, single de seu álbum de estreia multi-platina My World 2.0.

A nova música estreou no programa de rádio de Ryan Seacrest On Air with Ryan Seacrest, e sai uma semana antes do tão aguardado lançamento do álbum de Natal de Bieber, com colaborações de Usher, Mariah Carey, Boys II Men, The Band Perry e Busta Rhymes.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)