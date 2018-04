Justin Bieber e Selena Gomez flagrados aos beijos no réveillon

O cantor Justin Bieber, 16 anos, e atriz Selena Gomez, 18, foram vistos aos beijos, a bordo de um iate no Caribe, durante o fim de semana do réveillon.

As fotos começaram a circular na internet nesta segunda-feira, 3. Segundo o site de celebridades Just Jared, eles passaram o ano novo entre amigos.

Recentemente, Justin desconversou quando perguntado sobre o relacionamento dele com Selena. Mas contou, em entrevista a uma emissora de rádio norte-americana, que a considera uma "pessoa maravilhosa".

Influente. Segundo o site Klout, que mede a relevância de perfis em redes sociais, Justin Bieber entrou 2011 com maior influência on-line que Barack Obama ou o Dalai Lama. Numa escala de 0 a 100, que varia de acordo com o número de retuítes, o astro teen alcançou a marca máxima. Bieber lançou o primeiro disco, My World, no final de 2009 e estourou mundialmente no ano passado.