Justin Bieber doa US$ 24 mil para vítimas de inundações no Peru

O cantor canadense Justin Bieber doou US$ 24 mil ( R$ 76 mil) para as vítimas das inundações que assolaram várias regiões costeiras do Peru nas últimas semanas, anunciou nesta quinta-feira a ONG Juguete Pendiente, encarregada de distribuir a contribuição do artista entre os afetados.

A doação de Bieber servirá para o projeto "Rede Solidária" que a ONG realiza no município de Huarmey, um dos mais abalados pelo desastre natural.

O projeto inclui campanhas de saúde, oficinas ocupacionais e oficinas de arte, entre outras atividades dirigidas a 4.000 pessoas afetadas pelas inundações em Huarmey, que se encontra na região de Ancash, 300 quilômetros ao norte de Lima.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Juguete Pendiente também distribuiu cerca de uma tonelada de alimentos coletados durante o recente show de Bieber em Lima, realizado no dia 5 de abril no Estádio Nacional e que foi assistido por 30.000 pessoas.

As chuvas e inundações ocorridas no Peru desde dezembro do ano passado deixaram até o momento 136 mortos, 18 desaparecidos, 437 feridos, 171.000 desabrigados e mais de um milhão de afetados, além de causar a destruição de mais de 21.000 casas e deixar outros 20.000 imóveis inabitáveis.