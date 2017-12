Justin Bieber diz que vai se aposentar

O cantor Justin Bieber disse hoje em entrevista à rádio Power 106, de Los Angeles, que está disposto a se aposentar - ou, ao menos, esperar um tempo antes de lançar um novo trabalho.

A entrevista faz parte do projeto de divulgação do álbum Journals, que chega às lojas no dia 23. "Depois do novo disco, eu, hum, eu vou me aposentar, cara, vou me aposentar", disse o cantor.

Em seguida, o cantor afirmou: "Quero crescer como artista e estou caindo fora, quero que minha música amadureça" - o que sugere que, em vez de uma aposentadoria, Bieber estivesse falando apenas de uma pausa na carreira.

Mas, segundo fontes ligadas ao cantor, citadas pelo jornal New York Daily News, tudo não passou de uma brincadeira de Bieber.