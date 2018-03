Justin Bieber diz que quer ser pai aos 25 anos

O cantor Justin Bieber, de 17 anos, afirmou nesta segunda-feira, 12, que pretende ser pai aos 25 anos. As informações são do tabloide britânico "The Sun". "Eu quero ser um pai jovem, sim. Quem sabe aos 25 ou 26 anos. Eu me vejo casado, constituindo uma família", revelou.

Bieber, que atualmente namora a atriz Selena Gomez, afirmou, no entanto, que não tem planos de se casar imediatamente: "É claro que eu não farei isso agora. Eu não vou me casar neste momento, que fique bem claro", concluiu.

O canadense, que começou a fazer sucesso com apenas 15 anos de idade, se envolveu no mês passado em um acidente de trânsito, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Bieber vem ao Brasil em outubro com a turnê My World. Esta será a primeira visita do astro teen ao País. Ele fará cinco shows por aqui: dois no Rio de Janeiro, nos dias 5 e 6, dois em São Paulo, nos dias 8 e 9, e o último em Porto Alegre, no dia 10.