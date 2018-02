Justin Bieber deixa suas marcas

O cantor canadense Justin Bieber foi denunciado por grafitar a parede de um hotel abandonado do Rio de janeiro. A polícia foi até o estabelecimento no qual ele estava hospedado para pedir explicações, informou ontem uma fonte policial. O delegado do 15° Distrito Policial da Gávea , Antonio Ricardo Nunes, confirmou à imprensa que um fotógrafo, que cobriu com tinta branca a série de pichações feitas pelo cantor, denunciou formalmente o artista.

O fotógrafo, cuja identidade não foi revelada, alegou que ele, outros colegas e alguns fãs de Bieber foram agredidos pelos guarda-costas do cantor, em um incidente na frente de uma patrulha da Polícia Militar, que não interveio. Segundo informações da TV Globo, a PM afirmou que abriu uma investigação interna contra os policiais que se encontravam no local.

As grosseiras manchas brancas sobre as figuras humanas deixadas aparentemente pelo ídolo pop sobre o muro, visíveis em fotografias publicadas ontem em portais brasileiros de celebridades, assemelham-se às pintadas por ele na semana passada em um túnel da capital colombiana. Sobre a frase no qual Bieber exigiu “respeitem a privacidade”, aparece agora a palavra “paparazzo”, como a assinatura da pessoa que cobriu as pintadas.

O delegado Nunes disse que um grupo de investigadores esteve na noite de terça-feira no Hotel Intercontinental para buscar Bieber, mas o cantor não se encontrava porque fora expulso pela gerência por causa de um escândalo. O artista deveria abandonar o Brasil na quarta-feira, rumo ao Paraguai. Bieber hospedou-se num condomínio de luxo na zona sul do Rio e, segundo os canais de televisão que foram até o lugar, vários táxis entraram e saíram durante a noite, além de um grande número de admiradores que se aproximaram do local e ficaram de vigília.

Bieber, que fez show no sábado em São Paulo e outro no domingo no Rio, foi protagonista de várias polêmicas durante sua visita ao Brasil. Ele teria sido fotografado quando saía de um luxuoso prostíbulo do Rio, no qual esteve por algumas horas com amigos, mas nas imagens publicadas em alguns portais de fofocas aparece apenas uma pessoa debaixo de um lençol. No sábado, o cantor encerrou antecipadamente sua apresentação em São Paulo, depois que uma pessoa atirou nele uma garrafa plástica que o atingiu na mão e fez cair o microfone.