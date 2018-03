Justin Bieber chega ao Brasil para série de shows

Justin Bieber já está no Brasil. O cantor desembarcou na noite desta segunda-feira no Rio de Janeiro, acompanhado da mãe. A namorada, a cantora e atriz Selena Gomez, também veio ao País para acompanhar a turnê. A vinda do casal virou um dos assuntos mais comentados no twitter, na forma da tag "Welcome to Brazil Jelena (apelido dado à dupla pelos fãs). A chegada de Selena Gomez teria motivado uma salva de vaias, de acordo com o fã clube oficial do cantor no Brasil Bieber Mania.

Nesta madrugada, o cantor publicou duas mensagens. A primeira, por volta da uma da manhã, dizia apenas "BRAZIL". Na segunda mensagem, falou sobre seu novo álbum: "Acordado até tarde aqui no Brasil e trabalhando no álbum de Natal. Muito orgulhoso e animado para todos ouvirem". O disco Under The Mistletoe será lançado em 1º de novembro.

O fenômeno teen fará cinco apresentações no País. A primeira delas é nesta quarta-feira, 5, no Rio de Janeiro. Justin Bieber faz mais um show na capital fluminense no dia 6. Passa ainda por São Paulo (dias 8 e 9) e Porto Alegre, em 10 de outubro.

Os primeiros fãs já começam a formar filas em volta do estádio o Engenhão, no Rio, e do Morumbi, em São Paulo, em busca dos melhores lugares para ver o ídolo.