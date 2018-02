Justin Bieber canta com megafone em sacada de prédio de Paris

Usando uma jaqueta de couro e dançando sob o olhar atento de seu guarda-costas e guitarrista, o jovem de 18 anos cantou sucessos como "Baby" e "One Time" para uma multidão cada vez mais frenética reunida em uma rua atrás do monumento do Pantheon, no Quartier Latin.

Algumas fãs de Bieber, que erguiam cartazes dizendo "Obrigado, Justin", esperaram durante horas pelo ídolo depois de serem convidadas, pela conta do Twitter de Bieber, a "cantar com" ele diante do escritório da gravadora Universal em Paris.

"Estamos aqui desde 10h30...Pegamos um táxi e viemos direto para cá depois que isso apareceu no Twitter", disse a estudante Sonia O´Donnell, de 21 anos, acompanhada da amiga Sinead Murphy.

Nem todo mundo ficou tão satisfeito com o som quanto as fãs. Um parisiense de um prédio vizinho improvisou uma faixa em sua janela, com os dizeres: "Bieber Go Home".

(Reportagem de Lionel Laurent)