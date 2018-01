Justin Bieber bate recorde de melhor entrada no Spotify

Justin Bieber realizou a melhor entrada da história no site de música por streaming Spotify: durante sua primeira semana na plataforma, a canção What do you mean? foi escutada mais de 21 milhões de vezes.

O cantor canadense lançou a faixa em 28 de agosto e só cinco dias depois, o site, com sede na Suécia, já anunciou que havia batido o recorde da canção mais escutada durante a semana de seu lançamento.

A marca de referência havia sido estabelecida no mês anterior pelos britânicos One Direction, com 20 milhões de acessos na primeira semana de sua faixa "Drag Me Down".

Justin Bieber vive um pico de popularidade após sua atuação na noite de domingo nos prêmios MTV Video Music em Los Angeles (Califórnia, oeste dos EUA), onde interpretou duas canções, entre elas, "What do you mean?".

Suscitando inúmeros comentários nas redes sociais, o canadense de 21 anos parecia chorar ao final de sua coreografia. Bieber disse ao apresentador americano Jimmy Fallon que estava dominado pela emoção ao ver o apoio do público de Los Angeles.

O cantor havia sido vaiado com intensidade em sua última aparição em uma cerimônia similar, os Billboard Awards em 2013.

Desde o lançamento de seu último álbum "Believe" em 2012, Justin tornou-se alvo frequente de piadas relacionadas com suas inúmeras loucuras fora dos palcos.

"What do you mean?" deverá aparecer no próximo álbum do cantor, cujo lançamento está previsto para 13 de setembro sob um título que ainda não foi revelado. Bieber trabalha neste disco, seu quarto, junto com figuras como o produtor musical Rick Rubin, o DJ Skrillex e o rapper Kanye West.