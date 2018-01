Justin Bieber abandona apresentação na Noruega

OSLO - O cantor pop canadense Justin Bieber, que fez um retorno triunfal ao palco europeu no MTV Europe Music Awards em Milão, no domingo, cancelou abruptamente seu show em Oslo na quinta-feira à noite após interpretar apenas uma música.

O cantor, que ganhou fama aos 13 anos e se tornou um fenômeno pop mundial, ganhou cinco prêmios em Milão, incluindo Melhor Artista Masculino e Maior Conjunto de Fãs, e no próximo mês deve lançar seu primeiro álbum em três anos, durante os quais o mau comportamento fora do palco pôs em risco sua imagem de galã adolescente.

"Já deu. Não vou fazer o show”, ele disse aos fãs, conhecidos como "beliebers", depois de reclamar que não lhe deram ouvidos enquanto estava tentando limpar a água derramada, segundo mostrou um vídeo do concerto postado no site do jornal norueguês VG.

"Infelizmente tem sido uma semana difícil para mim, dias longos, sem dormir, apesar de ter que estar 'ligado', como diriam, para as câmeras dos fãs etc ...", disse ele mais tarde em um post no Instagram, desculpando-se. Bieber acrescentou que optou por interromper a apresentação porque “as pessoas na fileira da frente não queriam escutar”.

Seu jato particular decolou do aeroporto de Oslo logo após a meia-noite, deixando os fãs abalados, e alguns em lágrimas, disse o diário VG.

Bieber é extremamente popular na Noruega. Já aconteceu de algumas escolas terem remarcado exames, em outra ocasião para que seus alunos pudessem ir aos shows.