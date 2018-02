Justin Bieber abandona show na Argentina

Justin Bieber deixou o palco no domingo, 10, em seu terceiro e último show na turnê pela Argentina, alegando que estava se sentindo mal. A indisposição teria sido causada por uma severa intoxicação alimentar que começou na sexta-feira, 8.

O show começou em Buenos Aires com duas horas de atraso e, após cantar oito músicas, Bieber se retirou do palco sem motivo aparente. Retornou apenas para dizer que a apresentação se encerrava ali, para a decepção de mais de 40 mil fãs que compareceram ao Estádio Monumental.

Bieber está fazendo uma passagem polêmica pela América Latina. Na saída de Porto Rico, ele teve a bagagem revistada em busca de contrabando. Na Colômbia, pichou um túnel com o desenho de uma folha de maconha. No Brasil, o cantor pichou outro muro escoltado por policiais, saiu de uma casa de prostituição escondido embaixo de um lençol, abandonou o palco no meio de um show - após ser atingido por um presente - e foi filmado por uma garota enquanto dormia. Saiu do País dizendo que não voltará mais.

Depois da Argentina, Bieber seguirá para o Chile, onde fará uma única aprentação, e para o México