Justin Bieber, Johnny Depp e Alice Cooper participarão do Grammy

O ídolo pop Justin Bieber cantará no Grammy, a premiação mais prestigiada da música, que ocorre no dia 15 de fevereiro em Los Angeles, onde também atuará, pela primeira vez na televisão, o grupo de Johnny Depp e Alice Cooper, o Hollywood Vampires.

A diva britânica Adele e o rapper americano Kendrick Lamar também figuram entre as personalidades que subirão ao palco da maior gala da indústria musical. Bieber atuará junto à dupla eletrônica Diplo e Skrillex para a música Where Are Ü Now, hit que lhe proporcionou uma nomeação.

O ator americano Johnny Depp também se apresentará com sua banda, Hollywood Vampires, que conta, ainda, com o roqueiro Alice Cooper e o guitarrista do Aerosmith, Joe Perry. O baixista do Guns n' Roses, Duff McKagan também vai tocar nesta que será a primeira apresentação televisionada da banda nos EUA.

O grupo destina os lucros obtidos com seu primeiro álbum à organização MusiCares, voltada para músicos que sofrem com dependências químicas e problemas financeiros.

O Grammy também prestará uma homenagem a B.B. King, um dos grandes nomes do blues, falecido em maio de 2015, aos 89 anos, com um trio muito eclético: o guitarrista de blues Gary Clark Jr. e os artistas de country Chris Stapleton e Bonnie Raitt.

A excêntrica Lady Gaga fará um tributo multissensorial ao britânico David Bowie, que morreu no dia 10 de janeiro, aos 69 anos.