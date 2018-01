Justiça vai investigar venda de ingressos para o show do U2

A empresa Tickets for Fun está sendo investigada pelo Departamento de Proteção e Defesa ao Consumidor, no Ministério da Justiça, por supostas irregularidades na venda de ingressos para o show do U2, que será nos dias 19, 20 e 21 de outubro, em São Paulo.

De acordo com o comunicado, "Segundo relatos de consumidores, houve a oferta de ingressos sem a efetiva disponibilização para venda, inclusive para pessoas com deficiência, que teriam encontrado os maiores entraves à aquisição dos convites. O foco da apuração é a empresa Tickets for Fun."

A banda liderarada por Bono Vox iria se apresentar uma única vez no Estádio do Morumbi, mas abriu mais dois dias por causa da alta demanda pelos ingresos. Os preços vão de R$ 130 a R$ 1.250.

A Tickets for Fun foi procurada mas ainda não foi localizada.