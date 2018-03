Justiça julga recurso do biógrafo de Roberto Carlos

A advogada do escritor Paulo César Araújo, Debora Sztajnberg, autor de Roberto Carlos em Detalhes, biografia do cantor, informou que terá lugar nesta terça, 3, às 9 horas, o julgamento da apelação interposta por Araújo a favor da liberação de sua obra, recolhida das livrarias em 2007 por decisão judicial. O julgamento será em sessão pública na sala 232, Lamina III, Sala de Sessões da 18.ª Camara Cível do Rio de Janeiro no Forum Central (Rua Dom Manuel no.37, Castelo). A advogada declarou-se otimista e disse que espera uma decisão pela liberação do livro. A biografia teve 10,7 mil exemplares recolhidos a um galpão em São Paulo, mas tornou-se um dos best-sellers do ano de 2007.