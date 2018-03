Justiça dá guarda temporária de filhos de Michael Jackson à avó

A Corte Superior do condado de Los Angeles concedeu nesta segunda-feira, 29, à mãe de Michael Jackson, Katherine, a tutela legal temporária dos filhos do artista, à espera de uma audiência oral que foi antecipada para 6 de julho.

Veja também:

Michael Jackson não era pai biológico, diz ex-mulher

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Artistas celebram Michael Jackson durante premiação nos EUA

Michael Jackson: sucesso, polêmica e inúmeros adjetivos

A trajetória de Michael Jackson, ícone do pop

Veja galeria de fotos

Território Eldorado: ouça todas as fases do rei do pop

Fórum: Morre Michael Jackson, rei do pop

'Thriller', o disco mais vendido da história

'Beat It', com Michael Jackson

"Thriller" encenado pelos detentos da prisão de Cebu

O juiz Mitchell Beckloff, que trataria novamente o caso no dia 3 de agosto, optou por retomar o processo de custódia apresentado pela avó dos três filhos do cantor. Estas mudanças de agenda são normais, segundo fontes legais afirmaram ao jornal Los Angeles Times, quando se trata de decidir sobre a tutela de menores.

Os filhos de Jackson são Michael Joseph Jackson Jr., conhecido como Prince Michael, de 12 anos; Paris Michael Katherine Jackson, de 11 anos - ambos filhos da ex-mulher do artista, Debbie Rowe -, e Prince Michael II, de 7 anos, concebido por uma mãe de aluguel.

O pedido apresentado por Katherine explica que as crianças "não têm relação com sua mãe biológica", que se encontram atualmente sob o cuidado de sua avó, com a qual mantêm "uma longa e afetuosa relação".

O texto cita Debbie como a mãe de duas das crianças. Katherine afirma nos documentos que "as crianças moram atualmente com sua avó materna (...) e estão cômodos sob seu cuidado".

A solicitação não especifica se Debbie está de acordo que Katherine seja a tutora legal das crianças.

Em 2006, Debbie ganhou um processo nos tribunais, que concedeu a ela a custódia dos dois filhos, apesar de posteriormente ter chegado a um acordo extrajudicial com Michael Jackson, que retomou a tutela sobre as crianças.