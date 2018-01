Justiça americana declara 'Parabéns pra você' livre de direitos autorais

Um juiz federal de Los Angeles, nos Estados Unidos, opinou nesta terça-feira, 22, que Happy Birthday to You (Parabéns pra você), a canção em inglês mais famosa da história e que é usada no mundo todo para as comemorações de aniversário, não está sujeita a direitos autorais e passa agora para o domínio público.

A sentença do juiz George H. King põe fim a décadas de disputas sobre os direitos autorais da famosa canção. A empresa Warner/Chappell, o braço editorial da Warner Music, alegava possuir os direitos da música e faturou grandes quantidades de dinheiro com sua execução.

O juiz indicou em seu veredicto que o documento em posse de Warner/Chappell, datado em 1935 e cujo primeiro proprietário foi a empresa Summy Co., só garante os direitos sobre alguns acordes da música e não sobre o conjunto da canção.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"A Summy Co. jamais adquiriu os direitos da letra de Happy Birthday. Os demandados, como sucessores em interesse da Summy Co., não possuem direitos autorais válidos da letra de Happy Birthday", afirmou King.

A conhecida melodia foi tirada da canção Good Morning to All, composta pelas irmãs Mildred J. e Patty Smith Hill no fim do século XIX, e, de acordo com King, alguns de seus acordes foram registrados em 1935 pela Summy Co.

Anos mais tarde, a Warner comprou esse documento e, desde então, arrecadou cerca de US$ 2 milhões por ano em conceito de propriedade intelectual pelo uso da famosa canção.

"Happy Birthday é finalmente livre após 80 anos. Finalmente essa farsa acabou. É incrível", disse Randall Newman, um dos advogados dos litigantes, entre os quais se encontram um grupo de cineastas que estão rodando um documentário sobre a canção.

Entre as evidências apresentadas pelos litigantes se encontra um livro de canções publicado em 1927 que contém a letra de Happy Birthday sem nenhum aviso sobre direitos autorais e que é anterior ao registro de propriedade intelectual da melodia, feito 1935.

Até agora, qualquer pessoa que quisesse utilizar Happy Birthday to You com fins lucrativos, fosse em uma produção cinematográfica, teatral e televisiva ou em cartões auditivos de felicitação, deveria pagar direitos a Warner.

Após a decisão desta terça, a canção passa a ser considerada de domínio público e livre de direitos, por isso pode ser utilizada para qualquer fim, sem necessidade de pagamento.