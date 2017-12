Jussara Silveira lança o CD <i>Entre o Amor e o Mar</i> Mineira do sertão criada na Bahia e radicada no Rio, Jussara Silveira sabe hoje da necessidade vital de estar perto do mar. Foi por isso, aliás, que a maranhense Rita Ribeiro se mudou para a capital fluminense depois de decolar na carreira em São Paulo. Embora distintos, os novos trabalhos das duas cantoras convergem na evocação da rainha das águas, Iemanjá, presente nas canções de Dorival Caymmi. Um terceiro vértice é o já comentado e bem-sucedido projeto de Maria Bethânia Dentro do Mar Tem Rio. Em seu quinto álbum, Entre o Amor e o Mar (Maianga Discos), imersa em contemplação, Jussara reflete sobre as relações humanas numa região abstrata e infinda sugerida no título. Ao mesmo tempo é seu trabalho mais pessoal, "embora não sinta ou viva exatamente o que diz a letra de cada canção", ressalva a cantora. "É também um olhar sobre o outro." Do ponto de vista estético, ela, que não faz nada fortuito, traça um roteiro que parte de voz e piano; na escala seguinte acrescenta as cordas de uma harpa, que abre caminho para o violão; e este depois se junta ao som de um banda de guitarra, baixo e bateria. Assim permanece na plataforma nuclear de onde, então, faz o caminho de volta descrevendo um círculo. Esse movimento sonoro acompanha o mapa autoral das canções, num percurso de ida e retorno entre São Paulo e Bahia. Há paradas migratórias no Rio, onde também vivem os gaúchos Adriana Calcanhotto e Paulo Neves. São eles os autores das faixas centrais do CD, que se contrapõem, não por acaso. Enquanto Meu Coração Só (arranjada como se fosse para Roberto Carlos cantar) é uma reflexão sombria à beira-mar, À Contraluz (de Neves) é "solar, libertadora". "Tem uma coisa no roteiro e no encadeamento das canções que vão se complementando", diz Jussara. "À Contraluz é como se fosse o próximo milagre se dando." Entre os compositores paulistas figuram Guilherme Wisnik Péricles Cavalcanti, Itamar Assumpção (1949-2003), Rômulo Fróes Ná Ozzetti e Luiz Tatit. Da praia baiana, comparecem o citado Caymmi (a quem Jussara já dedicou um belo e exclusivo álbum), Roque Ferreira, Quito Ribeiro, Péri, Paquito; além do violonista e produtor do CD Luiz Brasil, com quem ela dividiu o trabalho anterior, Nobreza (2005). Predominância de canções inéditas Há uma predominância de canções inéditas, uma consagrada (Morena do Mar, de Caymmi) e outra pouco conhecida, Oferenda (Itamar), que vincadas pela personalidade da cantora ressoam como novas. Jussara encontrou o eixo que procurava para o projeto num encontro com Ná Ozzetti em Salvador, quando conheceu a canção que deu título ao CD. Mas partiu de Guilherme Wisnik (co-autor com Vadim Nikitim da linda canção Só, que abre o disco) a frase-síntese de seu desígnio: "A nossa existência é inseparável do mar." "Não era para ser um disco temático, até porque é muito comum falar de amor na canção brasileira", diz Jussara. "Mas, assim como o mar, é um tema atual e vasto." Esse atributo de amplidão associado à solidão interiorana na música de Wisnik encontra paralelo na obra de Guimarães Rosa, na qual o autor se inspirou e, curiosamente, remete a cantora a sua origem mineira. Sua vista, no entanto, também mira o além-mar. A densidade sem drama e a sutileza características da voz de Jussara novamente cruzam com o despojamento dos arranjos de Luiz Brasil, mas em padrão distinto de Nobreza. Apesar da variedade de estilos dos compositores, ela imprime naturalidade tanto no suingue do Recôncavo presente na Chula Cortada (Roque Ferreira), como na estrutura fragmentada da Oferenda de Itamar; no balanço prazeroso da sinuosa Braço de Mar (Quito Ribeiro); nos diálogos fluentes com o piano de Marcelo Jeneci e com o violão de Arthur Nestrovski no intimismo de Só e Rainha do Mar, respectivamente. Nos shows que planeja realizar no início de 2007, Jussara vai incluir o fado Barco Negro (Caco Velho/Pirati), clássico do repertório de Amália Rodrigues, que ganhou o subtítulo Mãe Preta no Brasil. Depois de enfrentar uma série de obstáculos tentando a liberação do título original, Jussara decidiu deixá-la de fora do CD, embora a tenha gravado. É uma canção simbólica da relação entre amor, mar, drama e ausência que abrilhantaria o conceito do álbum.