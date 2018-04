Jurado diz ter sido beijado por Susan Boyle nos bastidores

Um dos jurados do programa de calouros Britain's Got Talent, Piers Morgan, disse ter sido beijado na boca por Susan Boyle nos bastidores após ela ter sido confirmada na final, que acontece no próximo sábado. Em seu blog na página do programa, Morgan diz que "nunca esquecerá" o que aconteceu com ele "às 22h32 de domingo", quando Susan o teria tomado pelo braço para dar-lhe um beijo em seus lábios durante cinco segundos.

O jurado ironiza o "acontecimento" dizendo que as pessoas podem sempre lembrar onde estavam "quando momentos realmente históricos ocorrem", citando as mortes de Elvis Presley e da princesa Diana e a eleição de Barack Obama. A comparação feita por Morgan demonstra, de forma bem humorada, a dimensão alcançada pelo "fenômeno" Susan Boyle. A primeira apresentação da escocesa desempregada de 48 anos no programa, há menos de dois meses, tornou-se um dos vídeos mais vistos na história no site YouTube, com 58 milhões de visitas, e fez dela uma celebridade mundial.

Desde então, ela já foi entrevistada nos programas de Oprah Winfrey e de Larry King, nos Estados Unidos, foi citada em episódios de desenhos como Os Simpsons e South Park e ganhou fãs declarados como Demi Moore e Jon Bon Jovi. A popularidade de Susan , que dizia nunca ter sido beijada na vida, a levou até mesmo a ser considerada como personagem de um filme de Hollywood sobre sua história pessoal. A atriz Catherine Zeta-Jones é vista como favorita para o papel de Susan.

Primeiro beijo

Na descrição postada em seu blog na manhã desta segunda-feira, o jurado Piers Morgan diz que o beijo que recebeu de Susan no dia anterior "não foi inteiramente inesperado". Poucos minutos antes, em frente às câmeras e ao vivo para toda a Grã-Bretanha, a escocesa havia tornado público seus sentimentos pelo jurado, requebrando a cintura e afirmando: "Isso é pra você, Piersy baby".

Morgan diz tê-la encontrado nos bastidores, após o programa, e afirmado: "Você conseguiu (classificar-se para a final)!". "Ela gritou 'Oh, Piersy', desceu as escadas correndo, pulou sobre mim e me beijou os lábios por algum tempo", relatou o jurado. Segundo ele, Susan então riu e repetiu a dança feita no palco do programa, depois de afirmar: "Agora já fui beijada".

'Conclusão antecipada'

Morgan conclui seu texto no blog elogiando a conduta e a performance de Susan Boyle, mas advertindo que ninguém deve achar que sua vitória na final do programa, no próximo sábado, é "uma conclusão antecipada".

Segundo ele, há pelo menos cinco ou seis outros participantes, entre os 40 classificados para a final, que podem vencer o programa e receber o prêmio de 100 mil libras (cerca de R$ 324 mil). A escolha do vencedor do Britain's Got Talent é feita por meio de votação do público, por telefone. A possível vitória de Susan Boyle também é considerada "barbada" pelas casas de apostas britânicas, que estão oferecendo menos do que o valor apostado caso a vitória se confirme.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.