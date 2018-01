Juntos no palco, Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro O encontro é respeitável. O músico Dori Caymmi e o compositor Paulo César Pinheiro estarão juntos, em cima de um palco, pela primeira vez em quase 40 anos de parceria. Isso porque, apesar de serem parceiros desde 1969 (quando compuseram Evangelho), os dois nunca tiveram chance de fazer um show juntos. A reunião inédita será protagonizada no palco do Teatro Fecap, até sábado. De um lado da parceria, está Dori, o filho mais velho de Dorival Caymmi, que vive há anos nos EUA e está às voltas com dois projetos: um deles, de tributo ao pai ao lado dos irmãos Nana e Danilo e outro, o CD Rio-Bahia, gravado com Joyce. De outro lado, Paulo César Pinheiro, um dos maiores compositores da MPB, cujas músicas já foram cantadas por Maria Bethânia, Ivan Lins e outros nomes. A idéia desse show é valorizar a sonoridade com a qual as canções foram criadas, assim como a poesia das letras de Pinheiro. Será um show intimista, por isso estarão sem banda. O acompanhamento será feito à base do violão de Dori, relembrando um pouco do jeito do pai Caymmi de conduzir suas apresentações - sempre ele e seu violão em punho. O repertório, claro, contemplará a parceria amigável e de anos de Dori e Pinheiro, incluindo alguns clássicos da dupla, como Saudade de Mar e Velho Piano. Haverá momentos para composições menos conhecidas e também para aquelas que fizeram sucesso no exterior. Ainda dentro do roteiro, Pinheiro vai declamar poemas de sua autoria. Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro. Teatro Fecap (400 lug.). Av. Liberdade, 532, metrô Liberdade, 0800 551902. Amanhã e sábado, 21 h. R$ 40