Junior Lima procura substituto para Sandy

Junior Lima procura um vocalista desesperadamente. O músico - que no final de ano terminou a parceria de 17 anos com a irmã, Sandy - não quer saber de cantar. Após assumir a bateria de sua nova banda composta por Champignon (ex-Charlie Brown Jr.) no baixo e Peu (ex-Pitty) na guitarra, ele se reuniu com a trupe no carnaval para analisar alguns nomes que podem assumir o vocal do novo trabalho. De acordo com um profissional do mercado fonográfico muito próximo aos artistas, o objetivo é lançar material inédito até o final do primeiro semestre. Por isso, os novos músicos têm ensaiado diariamente em um estúdio de São Paulo.