Julio Iglesias será pai pela oitava vez O cantor espanhol Julio Iglesias, de 63 anos, e sua esposa, Miranda Rijnsburguer , esperam seu quinto filho para abril, segundo a revista Hola.A publicação diz que se trata de um "filho desejado e querido" e que encheu de esperança e felicidade a família do cantor. Julio Iglesias vive com a ex-modelo holandesa Miranda desde meados da década de 90. Em 1997 nasceu o primeiro filho do casal, Miguel, e depois vieram Rodrigo, em 1999, e as gêmeas Victoria e Cristina, em 2001. A revista afirma que Miranda está grávida de três meses, portanto o bebê nascerá em abril do ano que vem. Os pais ainda não sabem se será um menino ou uma menina. O cantor tem mais três filhos do casamento com Isabel Preysler, de quem se separou em 1978: Chabeli, Julio José e Enrique.