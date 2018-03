Julio Iglesias cancela show em Goiânia

A produção do cantor espanhol Julio Iglesias informa que o show dessa quinta-feira, 27, no Goiânia Arena, foi cancelado.O público poderá pedir a devolução do valor do ingresso em questão de dez dias.

Esse show estava marcado, primeiramente, para o dia 23 de novembro, mas o cantor sofreu um acidente em sua casa e teve de ficar imobilizado, com ferimento na perna. Por recomendação médica, permaneceu em repouso por quatro dias, adiando a data da apresentação em Goiânia. De acordo com o comunicado da produção enviado ao Procon, após a divulgação do adiamento para o dia 27, o pedido de devolução do dinheiro dos ingressos foi muito grande e por isso a decisão de cancelamento.

A devolução do valor dos ingressos será feita daqui dez dias para que possa conferir os ingressos pagos no cartão de crédito, juntamente com a empresa emissora dos ingressos para a conferência e também com as operadores de cartão de crédito para o cancelamento e/ou devolução do dinheiro ao consumidor. Em caso de dúvidas, outras informações podem ser obtidas pelo telefone (62) 8178-7628.

Despedida. Em turnê mundial de despedida, Julio Iglesias preparou várias apresentações pelo Brasil, em setembro esteve em São Paulo e Rio de Janeiro.