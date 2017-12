Juliane Banse interpreta composições míticas de Strauss "E minha alma, desprotegida, vai agora flutuar livre, para viver no círculo mágico da noite profunda." Foi nos anos 40 que o compositor Richard Strauss começou a trabalhar em canções a partir deste e de outros textos do poeta alemão Herman Hesse. A princípio escritas para serem interpretadas individualmente, elas foram reunidas em um ciclo após a morte do compositor. Nasciam assim as Quatro Últimas Canções, que se transformaram em obras míticas dentro do repertório das grandes sopranos do século 20. Razões para tamanho fascínio? "São peças extremamente especiais, a união dos textos com a música fala direto aos nossos corações", diz a soprano alemã Juliane Banse, que as interpreta quinta, sexta e sábado na Sala São Paulo ao lado da Osesp e sob regência de Christoph Poppen. "São as últimas obras escritas por Strauss que nelas, nos faz olhar nos olhos da morte, mas sem que tenhamos medo dela", diz o maestro. Destaque da geração Juliane, aos 37 anos, é uma das mais destacadas sopranos de sua geração. A pouca idade nada tem a ver com o currículo que já conta com gravações preciosas de canções de Schumann e Schubert, além de óperas de Mozart, Wagner e Strauss. "Desde que comecei a cantar imaginava o dia em que interpretaria essas canções", diz ela. "Mexe muito comigo saber que Strauss as escreveu pouco antes de morrer e que, ainda assim, elas transmitem tanta paz. Depois de compor peças fortes, agressivas até, como Electra, ele volta a uma linguagem totalmente romântica", afirma. Mas, Juliane ainda não gravou essas canções. Aluna da meio-soprano alemã Brigitte Fassbaender, Juliane herdou da mestra o carinho com o repertório de canções. "Sempre quis ir de um gênero a outro, das canções para a ópera, os oratórios e assim por diante. Mas ela fez com que, desde cedo, eu me dedicasse às canções e as interpretasse sempre que possível. Foi o melhor que me poderia ter acontecido. Canto de tudo, mas acabei desenvolvendo uma relação especial com as canções." Marca da época Juliane diz conhecer muitas das gravações da obra - e não são poucas as sopranos que se arriscaram a gravar ao longo da segunda metade do século 20. Cita nomes como Lucia Popp, Sena Jurinac, Elisabeth Schwarzkopf. Mas alerta que, na busca por sua visão da obra, não adianta querer copiar o que as grandes intérpretes fizeram, o que é mais comum do que se pode imaginar. "Cada época tem um gosto especial, uma marca. Os cantores líricos de hoje são diferentes daqueles de 50 anos atrás. A visão da música mudou: a indústria de gravações criou no público um nível muito alto de expectativa. E hoje você precisa estar muito mais preparado. Mas a técnica, o fraseado, o cuidado com a voz ao longo da carreira, enfim, o básico - tudo isso podemos aprender com o exemplo das gerações mais antigas. É uma condição necessária, acredito, para que cada um possa encontrar a própria maneira de interpretar determinada obra." Strauss e Mahler O programa dos concertos desta semana da Osesp coloca ao lado das canções de Strauss a Sinfonia n.º 5 de Gustav Mahler. Unir os dois autores é, antes de mais nada, fazer justiça histórica. Os dois atuaram na passagem do século 19 para o 20. Foi um momento de mudanças sociais, econômicas, políticas. O eco delas, em partituras, foi a passagem do romantismo para a vanguarda que virou de cabeça para baixo, nas primeiras décadas do século 20, a nossa percepção da música. Strauss e Mahler, por seus vínculos com a música do passado e pela tentativa de indicar novos caminhos, são o elo entre as duas épocas. Não por acaso, o "fim" é uma constante em suas obras. E, daí para a presença da morte, é um pulo. "O período em que viveram é marcado por emoções muito fortes e concretas", diz o maestro Poppen. "E, no caso destas duas obras, a morte desempenha um papel fundamental. Strauss se aproxima do próprio fim de maneira muito tocante, repleta de paz. A música se molda à poesia da maneira mais perfeita, combinando as belas linhas vocais a uma orquestração sinfônica. Mahler era mais irônico, cínico talvez. Mas na Sinfonia n.º 5 ele também sugere, o que é pouco usual em sua obra, um caminho que parte da escuridão em direção à luz." ´Morte em Veneza´ Escrita entre 1902 e 1904, a sinfonia tem um dos trechos mais famosos do autor, o Adagietto, usado na trilha do filme Morte em Veneza, que o cineasta italiano Luchino Visconti dirigiu a partir do livro de mesmo nome do escritor alemão Thomas Mann. "A sinfonia começa com uma marcha fúnebre que nos leva aos mais escuros e tristes recantos da emoção humana. E termina com a mais alegre expressão de felicidade que podemos imaginar musicalmente. Entre os dois extremos, temos 70 minutos de música que nos põem em contato com quase toda emoção possível E a conclusão parece ser a de que é importante ter consciência da beleza da vida apesar da iminente presença da morte", completa Poppen. Juliane Banse. Sala São Paulo (1.501 lugares). Praça Júlio Prestes, s/n.º, (11) 3337-5414, metrô Luz. 5.ª e 6.ª, 21 h; sáb. 16h30. R$ 25 a R$ 89